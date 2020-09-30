Пашинян обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив с ним резкое обострение конфликта в Карабахе, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер-министр Никол Пашинян коснулся ситуации в регионе и обратил внимание собеседника на факт вовлечения Турции в военные действия. Премьер также представил некоторые подробности по данной теме», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Роухани выразил глубокую обеспокоенность в связи с напряжением между двумя странами и продолжающимися военными действиями.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.