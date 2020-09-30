В Баку отреагировали на «перехват Арменией» «переговоров турецких пилотов»

«Мобилизационный ресурс азербайджанской армии превышает армянский в несколько раз. Зачем Азербайджану обращаться за помощью к Турции?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Ильгар Велизаде. Так он прокомментировал заявление минобороны Армении о том, что Азербайджан использует технику ВВС Турции для ведения боевых действий.

«Азербайджан на протяжении последних десятилетий тратил на военные нужды несколько миллиардов долларов в год, покупая технику у России, Израиля и Турции. В то же время Армения тратила, в лучшем случае, полмиллиарда долларов в год. Мобилизационный ресурс азербайджанской армии превышает армянский в несколько раз», – рассказал руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

В связи с этим эксперт задался риторическим вопросом: «Зачем Азербайджану обращаться за помощью к Турции? Настолько ли армянская армия сильна и превосходит азербайджанскую армию, что нам необходима еще помощь турецкой армии?».

Он также обратил внимание на тот факт, что «переговоры между турецкими пилотами», которые якобы перехватила Армения, на самом деле могли быть переговорами пилотов Азербайджана. «Турецкий и азербайджанский языки очень похожи между собой, поэтому армянские военные могли что-то перепутать», – добавил Велизаде.

«Потому сообщения о якобы участии турецкой авиации или войск в боевых действиях являются высосанной из пальца информацией. Возможно, Ереван хочет представить ситуацию таким образом, будто бы Армения воюет не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Возможно, тем самым Ереван хочет, чтобы за него заступили другие страны, особенно Россия», – предполагает эксперт.

«Но если бы Москва зафиксировала участие турецких войск в конфликте – она бы сделала соответствующее заявление. Шило в мешке не утаишь. Кроме того, вчера в интервью российскому каналу «Россия 24» президент Азербайджана сказал, что Баку не обращался за помощью к Турции. Правовые основы для этого также отсутствуют. Но самое главное – в турецкой помощи нет необходимости», – отмечает собеседник.

Ранее минобороны Армении заявило, что на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом зафиксированы переговоры пилотов на турецком языке. По словам представителя ведомства Арцруна Ованнисяна, Азербайджан наносит авиаудары в Карабахе, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.

Также Ереван сообщал, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Также посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция провоцирует большую войну на Кавказе.

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