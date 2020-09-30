Шредер призвал достроить «Северный поток – 2»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил против остановки строительства газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул, что проект никак не связан с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

«Одно никак не связано с другим», – цитирует ТАСС Шредера.

По его словам, если проект будет остановлен, будут потеряны вложенные в него 10 млрд евро инвестиций. Кроме того, вопрос ответственности за происшедшее с Навальным до сих пор не прояснен, добавил он.

«То, что сейчас происходит, по сущности – спекуляции, поскольку точных фактов ведь нет», – заявил Шредер.

Он напомнил, что такой же позиции придерживается вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Я надеюсь, что правительство ФРГ будет и впредь придерживаться этой позиции, ведь она в интересах Германии», – подчеркнул Шредер.

Он высказался за продолжение энергетического партнерства Германии с Россией.

«Мы должны обеспечить наше энергоснабжение. И я не вижу, как мы это можем сделать по разумным ценам без России», – отметил бывший канцлер.

Вместе с тем Шредер считает, что власти ФРГ должны предоставить России информацию по инциденту с Навальным в рамках оказания правовой помощи.

«Это совершенно нормальная процедура, о которой мы не должны дальше и говорить», – отметил Шредер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2».

Немецкие СМИ писали, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» является делом чести для Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

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