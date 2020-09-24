Лавров назвал окончание «Северного потока – 2» делом чести для Германии

Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» является делом чести для Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Что касается «Северного потока –2», я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему. Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию, как Соединенные Штаты устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем Соединенные Штаты подразумевают отказ от «Северного потока – 2» и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я считаю, – это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально – я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», – подчеркнул Лавров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2».

Немецкие СМИ писали, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2».