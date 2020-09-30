Эксперты объяснили переход избирателей в США на досрочное голосование

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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Эксперты объяснили переход избирателей в США на досрочное голосование

    30 сентября 2020, 11:39

    В США фиксируется массовый переход американских избирателей на досрочное голосование на выборах президента: так, например, в Мичигане в преддверии президентских выборов в ноябре было запрошено 2,4 млн предварительных бюллетеней (при населении штата примерно в 10 млн), во Флориде запросили таких бюллетеней 6,64 млн.

    «В контексте современных дискуссий о преимуществах и недостатках досрочных форм голосования можно отметить, что опыт США в данном вопросе и в целом в устройстве избирательной системы не является передовым и в полном смысле слова демократичным. В государстве по факту отсутствует учет прямого волеизъявления граждан: голосуют не они, а выборщики. По сложившемуся опыту в США часто складывается ситуация, когда кандидат в президенты, получивший большинство голосов избирателей, но меньшинство со стороны выборщиков, не одерживает победу на выборах», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД зампредседателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Костенко.

    На выборах президента США, которые предстоят в ноябре, американские избиратели обратились к досрочным формам голосования, отмечает эксперт: «Во Флориде бюллетени для досрочки запросили 6,64 млн, в Аризоне 3,09 млн, в Пенсильвании 2,17 млн. То есть американцы массово переходят на досрочку только сейчас, в то время как Россия уже провела две большие избирательные кампании, в которых успешно опробовала этот формат голосования. В этой связи непонятна критика выборов в России со стороны американских интересантов. У нас досрочно голосовать нельзя, а в США хоть на голове стой – все можно?».

    Кроме того, «американцы ограничены и в возможностях непосредственно наблюдать за ходом голосования, в том числе в ходе досрочного периода». Так, «организации, которые приглашаются для осуществления общественного контроля за избирательным процессом, имеют очень ограниченный инструментарий», и «в этом ключе избирательная система нашей страны устроена иначе: наблюдение за выборами доступно для граждан страны, общественных объединений, политических партий – применяется максимально широко».

    «В США известны ситуации, когда прокуратура отдельных штатов удаляла отдельных лиц с участков в силу того, что закон данного штата в принципе не предусматривает процедуру наблюдения за выборами. В нашей же стране общественный наблюдатель имеет четко регламентированный избирательным законодательством правовой статус, который позволяет следить за тем, как проводится голосование во всех его формах и на всех этапах», – отметил Костенко.

    По мнению эксперта, «прочной основной избирательной системы США является историко-правовая традиция как следствие войны Севера и Юга, войны за независимость, что во многом и привело к применению системы выборщиков». Но при этом «следует подчеркнуть, что в условиях современных реалий использовать устаревшую систему, которая не менялась с 1870-х годов – достаточно дико, особенно для страны, которая декларирует, что она образец демократических процедур», отметил он.

    В свою очередь электоральный эксперт Борис Дьяконов заявил, что мнение об американской системе как о «неком эталоне» – «не более чем стереотип».

    «Мы вечно смотрим на Штаты как на учителей, но они нам никакие не учителя. Например, сейчас США готовятся к президентским выборам. И уже поступает информация из разных Штатов о массовых запросах на досрочное голосование. В Мичигане в преддверии президентских выборов в ноябре было запрошено 2,4 млн предварительных бюллетеней – при населении штата примерно в 10 млн. В то время как нашу избирательную систему ругают за введение досрочного голосования, Штаты вдруг обратили внимание на этот формат. И ни у кого в мире это не вызывает раздражения», – указал он.

    «В Штатах особенность в том, что избирательная система не едина для всей страны. У них две федеральные избирательные комиссии, при этом ни одна из них выборы не организовывает. Одна комиссия занимается контролем за финансами (только на президентских выборах), а вторая занимается тем, что оказывает юридическую помощь руководителям выборов в каждом из Штатов. У них в Штатах вообще избирательных комиссий нет, и избирательные системы существуют в рамках законодательства отдельных Штатов», – заключил эксперт.

    Исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций», кандидат исторических наук Никита Тюков указал, что «американская избирательная система достаточно архаична».

    «По своей организации это пример, наверное, последней из крупных демократических стран, где сохранилась двухуровневая система выборов. Уязвимости у этой системы, безусловно, есть, прежде всего, это голосование по почте. Эта опция американской избирательной системы, как и в других европейских избирательных системах, чрезмерно уязвима, и действует лишь только тогда, когда к этой системе в обществе присутствует абсолютное доверие, и в системе отсутствуют злоумышленники. И важно отметить, как только в идеальной системе появляется злоумышленник, и к системе пропадает доверие, данная система сразу становится уязвимой и незащищенной», – пояснил он.

    Кроме того, в процессе выборов в США «есть масса уязвимостей, и самое сложное в этом вопросе с точки зрения избирательных практик, что они не обладают никакими инструментами защиты этих уязвимостей от злоумышленников».

    «Пример тому – скандалы, которые возникают на протяжении последних избирательных кампаний, связанные с фантастическим ростом голосующих по почте. Именно стремительное развитие данной ситуации вызывает все больше недоверия и скептицизма, а если в обществе доверия нет, то это серьезный знак именно в процедурном плане, который имеет большие политические последствия», – пояснил Тюков.

    Ранее сообщалось, что на досрочных выборах в США уже проголосовали более 1 млн американцев.

    Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса США, а также губернаторы 13 штатов и территорий.


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