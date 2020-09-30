Эксперты объяснили переход избирателей в США на досрочное голосование

В США фиксируется массовый переход американских избирателей на досрочное голосование на выборах президента: так, например, в Мичигане в преддверии президентских выборов в ноябре было запрошено 2,4 млн предварительных бюллетеней (при населении штата примерно в 10 млн), во Флориде запросили таких бюллетеней 6,64 млн.

«В контексте современных дискуссий о преимуществах и недостатках досрочных форм голосования можно отметить, что опыт США в данном вопросе и в целом в устройстве избирательной системы не является передовым и в полном смысле слова демократичным. В государстве по факту отсутствует учет прямого волеизъявления граждан: голосуют не они, а выборщики. По сложившемуся опыту в США часто складывается ситуация, когда кандидат в президенты, получивший большинство голосов избирателей, но меньшинство со стороны выборщиков, не одерживает победу на выборах», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД зампредседателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Костенко.

На выборах президента США, которые предстоят в ноябре, американские избиратели обратились к досрочным формам голосования, отмечает эксперт: «Во Флориде бюллетени для досрочки запросили 6,64 млн, в Аризоне 3,09 млн, в Пенсильвании 2,17 млн. То есть американцы массово переходят на досрочку только сейчас, в то время как Россия уже провела две большие избирательные кампании, в которых успешно опробовала этот формат голосования. В этой связи непонятна критика выборов в России со стороны американских интересантов. У нас досрочно голосовать нельзя, а в США хоть на голове стой – все можно?».

Кроме того, «американцы ограничены и в возможностях непосредственно наблюдать за ходом голосования, в том числе в ходе досрочного периода». Так, «организации, которые приглашаются для осуществления общественного контроля за избирательным процессом, имеют очень ограниченный инструментарий», и «в этом ключе избирательная система нашей страны устроена иначе: наблюдение за выборами доступно для граждан страны, общественных объединений, политических партий – применяется максимально широко».

«В США известны ситуации, когда прокуратура отдельных штатов удаляла отдельных лиц с участков в силу того, что закон данного штата в принципе не предусматривает процедуру наблюдения за выборами. В нашей же стране общественный наблюдатель имеет четко регламентированный избирательным законодательством правовой статус, который позволяет следить за тем, как проводится голосование во всех его формах и на всех этапах», – отметил Костенко.

По мнению эксперта, «прочной основной избирательной системы США является историко-правовая традиция как следствие войны Севера и Юга, войны за независимость, что во многом и привело к применению системы выборщиков». Но при этом «следует подчеркнуть, что в условиях современных реалий использовать устаревшую систему, которая не менялась с 1870-х годов – достаточно дико, особенно для страны, которая декларирует, что она образец демократических процедур», отметил он.

В свою очередь электоральный эксперт Борис Дьяконов заявил, что мнение об американской системе как о «неком эталоне» – «не более чем стереотип».

«Мы вечно смотрим на Штаты как на учителей, но они нам никакие не учителя. Например, сейчас США готовятся к президентским выборам. И уже поступает информация из разных Штатов о массовых запросах на досрочное голосование. В Мичигане в преддверии президентских выборов в ноябре было запрошено 2,4 млн предварительных бюллетеней – при населении штата примерно в 10 млн. В то время как нашу избирательную систему ругают за введение досрочного голосования, Штаты вдруг обратили внимание на этот формат. И ни у кого в мире это не вызывает раздражения», – указал он.

«В Штатах особенность в том, что избирательная система не едина для всей страны. У них две федеральные избирательные комиссии, при этом ни одна из них выборы не организовывает. Одна комиссия занимается контролем за финансами (только на президентских выборах), а вторая занимается тем, что оказывает юридическую помощь руководителям выборов в каждом из Штатов. У них в Штатах вообще избирательных комиссий нет, и избирательные системы существуют в рамках законодательства отдельных Штатов», – заключил эксперт.

Исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций», кандидат исторических наук Никита Тюков указал, что «американская избирательная система достаточно архаична».

«По своей организации это пример, наверное, последней из крупных демократических стран, где сохранилась двухуровневая система выборов. Уязвимости у этой системы, безусловно, есть, прежде всего, это голосование по почте. Эта опция американской избирательной системы, как и в других европейских избирательных системах, чрезмерно уязвима, и действует лишь только тогда, когда к этой системе в обществе присутствует абсолютное доверие, и в системе отсутствуют злоумышленники. И важно отметить, как только в идеальной системе появляется злоумышленник, и к системе пропадает доверие, данная система сразу становится уязвимой и незащищенной», – пояснил он.

Кроме того, в процессе выборов в США «есть масса уязвимостей, и самое сложное в этом вопросе с точки зрения избирательных практик, что они не обладают никакими инструментами защиты этих уязвимостей от злоумышленников».

«Пример тому – скандалы, которые возникают на протяжении последних избирательных кампаний, связанные с фантастическим ростом голосующих по почте. Именно стремительное развитие данной ситуации вызывает все больше недоверия и скептицизма, а если в обществе доверия нет, то это серьезный знак именно в процедурном плане, который имеет большие политические последствия», – пояснил Тюков.

Ранее сообщалось, что на досрочных выборах в США уже проголосовали более 1 млн американцев.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса США, а также губернаторы 13 штатов и территорий.