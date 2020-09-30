В России назвали победителя в дебатах Трампа и Байдена

«Понятие политической культуры осталось позади, тут уже за соблюдение норм конституции надо держаться, если получится», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал прошедшие в США предвыборные дебаты действующего главы государства Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена, в ходе которых оба кандидата оскорбляли друг друга.

«Эти дебаты ничего не поменяли. Мы увидели спор двух Америк, которые живут в параллельных реальностях и никогда не договорятся. У них разные наблюдения, цифры, способы подсчета. При этом кандидаты в ходе дебатов практически не изложили конкретных программных вещей», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По мнению эксперта, победу в дебатах можно отдать Байдену. «Многие ожидали, что он развалится на сцене, умрет прям там, а он держится бодрячком. Поэтому на волне заниженных ожиданий Байден выглядел значительно лучше», – с иронией отметил политолог.

По его словам, от Байдена в силу возраста и состояния здоровья требовались простые вещи: «не упасть и говорить с минимумом ляпов, с чем он и справился благодаря своему опыту». «При этом Байден потерял часть своего шарма «Дядюшки Джо», который мог пошутить или затеять хитрую игру слов. Вместо этого мы увидели максимальную самодисциплину. Это играет ему на руку. Его предвыборный штаб и часть электората вздохнули свободно», – отметил политолог.

«Что касается Трампа, то у него не было времени на подготовку к дебатам, но в этом и заключается его стиль. Все цифры, которые он вспомнил на лету, озвучивались, как в настоящей дискуссии. Благодаря этому он выглядел более живым. Выиграл ли он дебаты? Думаю, нет», – убежден собеседник.

Собеседник также отметил деградацию политической культуры в США, которая проявилась в потоке оскорблений, прозвучавших из уст кандидатов. «Дело в том, что каждый из кандидатов живет в окружении партийных функционеров и слушает свою партийную прессу, которая обзывает оппонентов последними словами», – пояснил Дробницкий.

«В этой ситуации нет места джентельменскому поведению. Перчатки долой. Понеслась грязная драка! В итоге обе партийные машины фактически дезавуируют даже не политическую культуру, а саму демократию. Поэтому понятие политической культуры осталось позади, тут уже за соблюдение норм конституции надо держаться, если получится», – подытожил собеседник.

Напомним, в США состоялись первые предвыборные теледебаты действующего главы государства Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

Трамп начал перебивать Байдена уже на первом вопросе. Он не смог удержаться от комментариев в то время, когда вопросы задавал ведущий. Байден пытался продолжать говорить, но часто не справлялся. В какой-то момент он передразнил Трампа, который его постоянно перебивал: «Продолжай тявкать, парень» – говорил он.

Ведущий призвал участников «отнестись серьезно» к вопросу про коронавирус и не перебивать друг друга. Байден в ответ саркастически пожелал Трампу удачи. Поскольку Трамп не изменил поведения, Байден не сдержался и потребовал: «Да заткнись уже, парень!». Кроме того, Байден назвал Трампа «щенком Путина».

Байден считает, что в ситуации с коронавирусом Трамп «просто запаниковал» и «до сих пор» не составил план по борьбе с COVID-19. Трамп ответил, что если бы Байден был ответственным в стране во время коронавируса, «умерли бы миллионы людей».

При этом, по опросам общественного мнения, которые показали в среду телеканалы США, большинство американских телезрителей считают, что Джозеф Байден одержал победу над Дональдом Трампом на первом раунде предвыборных дебатов. Сам раунд получил крайне низкую оценку в американских СМИ.

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