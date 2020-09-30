Посольство усомнилось в способности США втянуть греков в антироссийскую истерию

США вряд ли смогут втянуть народ Греции в антироссийскую истерию, заявило посольство России в Афинах.

В Facebook посольство прокомментировало антироссийские заявления госсекретаря США Майка Помпео, сделанные им в ходе визита в Грецию.

В частности, Помпео заявил, что договорился с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом изучить возможности противостояния вызовам, «поставленным Россией в результате пагубного воздействия, такого как распространение дезинформации о пандемии и попытка интегрировать в ее планы православную церковь», передает РИА «Новости».

Также Помпео заявил, что «решение о поставках энергоносителей должны принимать свободные рынки, а не российский Газпром».

Российские дипломаты отметили, что уже не в первый раз Вашингтон «пытается втянуть Грецию на антироссийский фронт». В посольстве считают, что «антироссийская истерия вряд ли найдет отклик у дружеского греческого народа».

Напомним, Помпео в ходе беседы с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил обеспокоенность заходами в кипрские порты российских кораблей, которые идут в Сирию.