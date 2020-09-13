Корабли российского ВМФ мешают США у берегов Кипра

США недовольны тем, что Кипр позволяет заходить в свои порты кораблям российского ВМФ. Насколько важны эти визиты для действий российской корабельной группировки в Средиземноморье, в чем в данном случае интерес Кипра - и могут ли Соединенные Штаты блокировать ВМФ России возможность захода в кипрские порты?

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом озабоченность США заходами в порты республики российских кораблей, направляющихся в Сирию. По его словам, российские корабли «в Сирии выполняют не гуманитарные миссии». США «попросили Кипр принять во внимание озабоченности» американской стороны.

Подобную «озабоченность» в последнее время США озвучивают не впервые. Еще в начале сентября посол РФ в Республике Кипр Николай Осадчий заявил: США, добиваясь запрета на доступ российских военных судов в морские порты Кипра, стремятся поссорить Москву и Никосию. При этом, как отметил посол, в Сирии США находятся незаконно, тогда как российский контингент присутствует по приглашению легитимных сирийских властей.

Схожую точку зрения во время визита в Никосию 8 сентября озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москву очень тревожит, что США пытаются стравливать страны друг против друга и в целом продвигать линию «кто не с нами, тот против нас». Министр назвал такую позицию прискорбной.

В свою очередь глава кипрского МИД Никос Христодулидис после визита Лаврова заявлял, что власти островного государства будут и дальше принимать военные корабли России в своих портах. По словам Христодулидиса, Кипр всегда оказывал поддержку судам любых стран по гуманитарным соображениям и не собирается отказываться от такого подхода. «Это то, что мы делали раньше и что мы продолжим делать», – цитирует ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Кипра.

Христодулидис подчеркнул, что Россия не использует кипрские порты для своих операций, поскольку у нее есть морская база в Сирии. Но, судя по всему, для США этот аргумент не является убедительным.

Добавим, что дипломатические отношения России и Кипра были установлены 60 лет назад (после того, как Кипр получил независимость от Британии) и носят традиционно дружественный характер. Причем сотрудничество двух стран касается не только отраслей экономики, права, образования и культуры, но и затрагивает военно-техническую сферу.

На эту тему

Так, в 2015 году Москва и Никосия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое подразумевает заходы в порты Кипра военных кораблей, визиты военной авиации и развитие отношений в областях военного образования, медицины, истории, топографии и гидрографии. Также документ предусматривает обмен опытом в вопросах обучения и подготовки военных кадров.

После подписания договора президент РФ Владимир Путин отмечал, что заходить в порты Кипра будут корабли ВМФ РФ, которые принимают участие в борьбе с терроризмом и пиратством. «Не думаю, что это может кого-то беспокоить, это во-первых. А во-вторых, такая наша совместная работа, а в этом смысле можно говорить и о вкладе Кипра в эту совместную работу, уверен, будет приносить результаты по тем важнейшим и острейшим направлениям в борьбе с теми вызовами, с которыми мы сегодня все сталкиваемся, в том числе и в этом регионе мира», – сказал российский лидер.

«В этой связи Кипр для ВМФ России является важным пунктом, который расположен фактически в центре восточного Средиземноморья. Когда мы имеем возможность зайти в порты Кипра – мы тем самым расширяем возможности своего военного присутствия в регионе. Это имеет большое морально-психологическое и политическое значение», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

Эксперт также добавил, что сегодня у России не очень много кораблей океанской зоны. При этом корветы и малые ракетные корабли, которые используются в том числе для ударов по террористам в Сирии, имеют небольшую автономность. «И для того, чтобы иметь возможность ремонта этих кораблей и пополнения провианта – нам и понадобился договор с Кипром, расширяющий зону действия наших кораблей на 200-300 км», – сказал собеседник. Сивков полагает, что такое положение дел США устраивать не может.

Но могут ли американцы закрыть порты республики для российского флота? «Напрямую взять и закрыть Кипр для российских кораблей они не могут, потому что Кипр – суверенное государство. Но они могут заставить кипрское правительство пойти на такой шаг с помощью санкций», – считает Сивков.

С таким мнением соглашается редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. Он предполагает, что Вашингтон может пригрозить Никосии блокированием долларовых операций, что окажется серьезной проблемой для властей республики и ее экономики. «Что касается собственно военного сотрудничества – нельзя сказать, что Кипр особо важен для России, потому что в этом же регионе у нас есть военная база в сирийском Тартусе. Но для выполнения некоторых задач в Средиземноморье такое сотрудничество для нас выгодно», – сказал военный эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, сотрудничество России и Кипра не противоречит конвенции ООН по морскому праву и свободе судоходства. Согласно конвенции, каждая страна имеет право самостоятельно принимать решение о том, кого она пускает и не пускает в свои порты. Другое дело, что эту основополагающую конвенцию не подписали США, и это многое объясняет в их поведении в отношении многих стран, включая Кипр», – добавил Леонков.

Между тем председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев призвал американцев «не совать свой нос туда, куда им не следует», потому что российско-кипрские отношения, и если говорить шире – российско-греческие отношения, – носят многовековой характер.

«Нашим отношениям лет намного больше, чем самой Америке. И мы не призываем ВМС США прекратить пользование канадскими портами», – сыронизировал Ненашев в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Но визиты российских кораблей куда важнее для самого Кипра и Греции, которые находятся в противостоянии с Турцией. А для нас, с военно-морской точки зрения, это лишь демонстрация флага и влияния в регионе, но не более того. Даже во времена Холодной войны мы не могли считать Грецию и Кипр надежными партнерами и помощниками в вопросах логистики и вспомогательного обеспечения. В этом смысле для нас гораздо важнее Сирия, Египет и даже Алжир», – подчеркнул собеседник.

«При этом, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас были запасные порты и варианты расширения присутствия наших кораблей в странах региона. Но простыми визитами этот вопрос не решается. Для этого сотрудничество между странами должно быть на совершенно другом уровне», – резюмировал Ненашев.