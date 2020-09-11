США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Взгляд
13 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
Разделы

Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
Перейти в раздел…

Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
Перейти в раздел…

Креативность превращается в новую индустрию

Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
Перейти в раздел…

Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор

Подобные карнавальные акции далеко не так безобидны, как хотят казаться Nils Jorgensen/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Благородное дело борьбы за чистую природу все больше превращается на Западе в балаган. Хуже того – «мирные протестующие», которые требуют от правительств принятия срочных мер по борьбе с изменением климата, на деле являются игрушкой в чужих руках. Кто стоит за «экологическими террористами» Запада, которые угрожают в том числе и интересам России? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Деревня еще болеет, но помирать уже передумала

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Я начал нырять, как в омут, в ту самую Русь. В навигаторе появились названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Алексиевич выдавливает протест из интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 4 комментария

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил важность Кипра для ВМФ России
    Избран первый губернатор в единый день голосования Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения США раскритиковали Кипр за заход российских кораблей по пути в Сирию «ВКонтакте» обошла блокировку на Украине
    Эксперт объяснил провал «умного голосования» Навального Шахтеры на Украине объявили подземную забастовку Госдеп возмутился смертной казнью спортсмена в Иране Косторная раскрыла причины перехода от Тутберидзе к Плющенко
    Оппозиция Белоруссии опровергла зарубежное финансирование «женских маршей» Зарубежные наблюдатели объяснили «отравление» Навального заговором против России В СМИ появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19 На акции «желтых жилетов» в Париже задержаны более 250 человек

    Главная тема


    Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор

    российский газ


    Названы шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока – 2»

    «юмор поднимает флаг»


    Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы

    блоки электроники


    В Британии обошли санкции на поставку космических компонентов России

    Видео

    инцидент с Навальным


    Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

    кризис здравоохранения


    Украина становится коронавирусной проблемой Европы

    атака на мирных граждан


    Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

    большая политика


    Геворг Мирзаян: Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

    российские санкции


    Глеб Простаков: Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

    Лучший фильм года


    Игорь Мальцев: ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к мавзолею Ленина?

    США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

    Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России    11 сентября 2020, 13:24
    Фото: defense.gov
    Текст: Александр Тимохин

    Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России?

    Северный флот ВМФ России, как сообщают агентства, ведет наблюдение за надводной боевой группой НАТО, находящейся в Баренцевом море. В составе этой группы, в частности, фрегат «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» ВМС Великобритании, эсминец «Росс» ВМС США и фрегат «Тур Хейердал» ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета «Челленджер», не способного нести оружие. Из недавних новостей мы также знаем, что где-то там находится атомная подводная лодка «Сивулф». НАТО, как обычно, заявляет о том, что все эти учения во имя свободы судоходства и в целом во имя добра.

    Что они там реально делают? Ответ прост. Они проводят поисковую противолодочную операцию. Против российских подводных лодок.

    Противолодочные силы Запада и наши подлодки

    Главной ударной силой нашего флота с советских времен являются подводные лодки, а главным содержанием военных приготовлений США долгое время была борьба с ними. ВМС США достигли огромных успехов в методах обнаружения подлодок и создали очень эффективную систему всемирной обороны от них.

    Длительное время первым средством обнаружения подводных лодок была система СОСУС (SOSUS) (SOund SUrveillance System, звуковая система наблюдения). Она состояла из сети гидрофонов, расположенных в различных точках Мирового океана на дне, на разных глубинах. Ее параметры впечатляют. Так, обнаружение наших подводных лодок первого поколения было возможно на дальностях, измеряемых тысячами километров. В дальнейшем система дополнялась другими видами разведки (например, спутниковой, способной засечь кильватерный след атомной подлодки).

    В конце холодной войны по ключевым районам Мирового океана были смонтированы целые поля из огромных антенн. Первые линии гидрофонов встали вдоль побережий США, еще несколько постов было оборудовано в Карибском море. Цепочки гидрофонов пересекали все расстояние от Гренландии до Британии (так называемый Фареро-Исландский барьер), отрезали северную часть Тихого океана от его остальной части, делая невозможным для советских лодок скрытно выдвигаться в стороны Гавайев и далее к США. Севернее гидрофоны стояли на подводных горах недалеко от Алеутских островов, блокируя и это направление.

    Чуть позже «заборы» из датчиков появились в Норвежском и Японском морях – СССР, а потом и Россию зажимали со всех сторон, лишая наши подлодки возможности оперировать скрытно. В конце 80-х британцы, используя огромный 12-метровый подводный робот «Тезей», перекрыли цепочками гидрофонов от наших подлодок пролив Нэрис и, по всей видимости, проливы канадского архипелага. Таким образом, советский флот был полностью изолирован от Атлантики.

    Но в 80-х в ВМФ СССР стали поступать намного более тихие лодки, нежели ранее. И тогда американцы прибегли к внедрению активного гидроакустического «подсвета».

    Этот метод заключается в том, что в воду излучаются акустические волны, которые сначала отражаются от объекта поиска, а потом уже принимаются гидроакустической антенной. Были созданы компактные гибкие протяженные буксируемые антенны (ГПБА), с их помощью можно было «подсвечивать» толщу воды с излучателя, буксируемого кораблем. Особенностью подсвета было то, что он работал на длинных волнах/низких частотах. Такие волны, во-первых, распространяются на огромные расстояния, а во-вторых, «подсвеченный» ими объект сам испускает в толщу воды такую же волну, которая легко обнаруживается.

    Дальность, на которой такая система «берет» лодку, весьма велика.

    Предположительно, одна такая гидроакустическая станция с ГПБА и «подсветом» «пробьет» большую часть Баренцева моря, после чего к выявленному «контакту» будет направлена малошумная ПЛА для слежения и атаки. Важна и еще одна деталь. Если в 90-х годах для подсвета использовались огромные мощности, что приводило в том числе к массовой гибели морских животных (и возможности поражения носителей-излучателей противокорабельными ракетами), то сейчас все значительно изменилось. «Подсвет» стал «тихим», маломощным и массовым (с использованием излучателей с кораблей, подлодок, опускаемых гидроакустических станций вертолетов и авиационных буев).

    Российская практика

    Увы, ничего этого в ВМФ РФ нет. Да, аналогичные работы ведутся, но это только наука. Теория. При этом научный потенциал, позволяющий получить подобную технику, у России имеется.

    В конце 1990-х – начале 2000-х ВМФ России выводил в море гидрографическое судно ГС-31 Северного флота с экспериментальной ГПБА. В отличие от «натовских» систем, внешнего подсвета, в разы поднимающего дальность обнаружения, у этой станции не было – просто пассивная антенна. Но и она дала феноменальный эффект – судно, находясь в середине Баренцева моря, за многие сотни километров обнаруживало британские и норвежские подлодки. Как раз тогда в разведывательном походе против РФ находилась подлодка «Коннектикут» типа «Сивулф». И если обычно ее засечь очень трудно, то здесь маленький гидрограф спокойно отслеживал ее столько, сколько было нужно, встретив у кромки российских территориальных вод. «Гидроакустический портрет» лодки был записан, что является для нашего флота серьезным достижением.

    С «подсветом» дальность обнаружения была бы намного выше. А с вычислительным комплексом высокого класса, отфильтровывающим помехи и сравнивающим полученные сигналы с «библиотекой» ранее записанных сигналов, эффективность поиска стала бы совсем уже фантастической. У кораблей НАТО, которые вошли сейчас в Баренцево море, есть и подсвет, и вычислительные мощности, и «библиотеки». И антенна намного лучше. Какую зону они охватят при поиске, остается только гадать.

    Действия противника

    Намерения противника видны из самого состава боевой группы. И английский, и норвежский фрегаты – это прежде всего корабли противолодочной обороны (ПЛО). Американский эсминец – прежде всего корабль ПВО, способный прикрыть «противолодочников» от удара с воздуха. Группа имеет четыре вертолета, из которых, видимо, один многоцелевой, а остальные противолодочные.

    Мы можем быть уверены, что эти корабли будут не просто совместно маневрировать в Баренцевом море. Они будут, используя свои гидроакустические комплексы, «просвечивать» акваторию на предмет наличия подозрительных контактов, использовать совместный поиск силами кораблей и вертолетов. А при обнаружении чего-то похожего на подлодку, пытаться ее догнать и классифицировать. Или же наведут на нее «Сивулф», если он еще там, в Баренцевом море.

    А датский «Челленджер» обеспечит им авиаразведку, заблаговременное обнаружение наших кораблей, которыми мы теоретически можем вести слежение за боевой группой НАТО. За счет огромной дальности обнаружения подводных объектов с помощью буксируемых гидроакустических антенн американцы с союзниками смогут «прополоть» действительно очень большую площадь. А наличие танкера позволит им находиться в Баренцевом море достаточно долго.

    США и НАТО этими учениями показывают нам следующее (и появление на сцене подлодки «Сивулф» тоже входит в эту демонстрацию): они не согласны с нашими интересами в Арктике, они не боятся нашего флота. И, что самое главное, они прекрасно видят состояние тех сил, которые Россия может использовать для обеспечения развертывания наших подлодок, и что эти силы их не остановят. Американцы практически открыто показывают нам, что в случае конфликта они будут вести интенсивные боевые действия против нашего подплава. США тренируют союзников – Норвегию и Данию – в проведении совместных военных учений в Арктике.

    Все это – явная демонстрация силы и попытка давить на Россию.

    Как реагировать?

    НАТО дало ВМФ РФ уникальную возможность потренироваться: собрать несколько ударных групп из состава сил флота, развернуть их в море и начать отработку поиска и уничтожения американо-британско-норвежской корабельной группы. Заняться в этом плане есть чем, да и американцы, скорее всего, «примут бой» и дадут нам потренироваться на сопротивляющемся противнике. Пренебречь такой возможностью было бы неправильно. А еще надо отработать отрыв от слежения самим, авиаудар по силам США и НАТО, весь возможный перечень противолодочных операций (против АПЛ «Сивулф»).

    Таким образом, России было бы выгодно использовать учения НАТО как «отправную точку» для своих учений – на настоящем живом противнике. Это относится и к надводным силам, и к авиации, даже в ее текущем состоянии. В былые времена эти натовские учения именно для этого и были бы использованы. Нет никаких сомнений в том, что в таком же качестве можно использовать их и сейчас.

    Однако главное другое – нам необходимо тщательное ведение разведки таких мероприятий «вероятных партнеров». Причем не с обычной регистрацией данных маневрирования, работы РЛС, а именно детальный анализ подводной обстановки в части записи шумов и сигналов по всему району учений НАТО. Собственно говоря, так делали китайцы, длительное время наблюдая (ведя разведку) за специальными противолодочными учениями ВМС США в прилегающих к КНР водах.

    А еще эти учения – хороший повод задуматься о том, хватает ли у нас сил для того, чтобы противник не мог действовать против наших подводных лодок почти открыто. Пока же Минобороны только сообщило, что Северный флот «следит» за происходящим своими «силами и средствами». Посмотрим, будет ли «ответный ход» с нашей стороны.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •