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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 23:47  |  vz.ru
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    Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

    Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска    28 августа 2020, 23:15
    Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок - скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов?

    Пентагон в пятницу зафиксировал появление на поверхности моря вблизи Аляски российской подводной лодки. «Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США», – сообщил представитель Северного командования Вооруженных сил США Билл Льюис, ссылаясь на данные аэрокосмической обороны Северной Америки.

    При этом американские военные дали понять, что готовы при необходимости оказать помощь российским морякам. «Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», – уточнил представитель командования.

    Уточнение американского офицера связано с тем, что подводные лодки российского ВМФ обычно всплывают, как правило, в аварийных случаях. Однако вскоре источник на Тихоокеанском флоте РФ пояснил, что всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка – это атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», который участвует в учениях. «Никакой нештатной ситуации на борту нет», - заверил источник РИА «Новости».

    В отличие от источника, пресс-служба Минобороны пока не объяснила, почему российский крейсер позволил себя обнаружить.

    «Атомные подводные лодки редко когда всплывают, – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов. – Это могло произойти по техническим или каким-то другим причинам. Поскольку подлодка «Омск» находится на учениях, ей могли дать задание всплыть в определенной точке. Также это мог быть демонстративный маневр с целью показать, что «мы тут работаем».

    «В целом учения должны проводиться в нейтральных водах любой акватории. Экипажи наших кораблей соблюдают международное право. Потому США не стоит бояться того, что «Омск» и «Варяг» выполняют свои задачи в этом районе», – добавил адмирал. Он считает правильным, что наш ВМФ проводит маневры вблизи Аляски. «Надо понимать, что боевые действия могут начаться где угодно. Поэтому российским морякам важно знать все районы, где возможно применение силы со стороны неприятеля», – заключил Комоедов.

    В Минобороны России ранее сообщали, что АПККР «Омск» находится в Беринговом море в рамках учений «Океанский щит – 2020». В четверг он, а также ракетный крейсер «Варяг», провели совместные ракетные стрельбы по морским целям. «Варяг» произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Вулкан», а «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит».

    По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно. Руководил учениями с борта корабля «Маршал Крылов» главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. В пятницу Минобороны опубликовало видеозапись стрельб.

    На маневры со стрельбами, кстати, в пятницу успели пожаловаться американские рыбаки. Представитель береговой охраны США Кип Уодлоу, которого цитирует ТАСС, сообщил, что несколько рыбаков уведомили ведомство о встрече с российскими кораблями и выразили обеспокоенность по этому поводу. Впрочем, в российском Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

    По мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем, капитана первого ранга запаса Константина Сивкова, появление подводной лодки на поверхности Берингова моря «может быть обусловлено аварией, но не обязательно». «Она может подняться на поверхность и по плану учений», – сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Сивков также пояснил, что в рамках выполнения приказа АПККР мог находиться «в позиционном положении под перископом» для связи или для поиска сигнала радиолокационных станций. Еще одной причиной для подъема на поверхность, по словам эксперта, могло стать серьезное заболевание одного из членов экипажа «Омска»: «И в таком случае также необходимо всплытие для эвакуации моряка».

    Напомним, «Омск» – российский ракетный атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей». Он был официально зачислен в списки ВМФ СССР в январе 1990 года. По данным открытых источников, на его вооружении, в частности, стоят 24 противокорабельные ракеты «Гранит», а также 72 крылатые ракеты «Оникс», «Циркон», «Калибр». Они предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений на дальности до 1000 км и для поражения наземных целей на дальности до 2600 км. Корабль приписан к базе Вилючинск (Камчатка).  Штатный экипаж – 107 человек.

    Руководитель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин, который и сам в советское время ходил к берегам США на субмарине К-219, тоже не считает, что всплытие крейсера однозначно указывает на нештатную ситуацию на борту.

    «Бывают исключения. Такое было с однотипной «Омску» печально известной лодкой «Курск». Осенью 1999 года при несении боевого дежурства в Средиземном море он всплыл практически в надводное положение. За лодкой тут же установили слежение, но потом «Курск» благополучно от него оторвался», – вспоминает собеседник.

    «Это демонстративное всплытие. Его цель – обозначить свое присутствие в этом районе Мирового океана, показать Пентагону, что мы здесь. Это могло быть особенно важно, если американцы «Омск» не отслеживали, и вдруг он там всплыл. Это такой знак: выходит, не все так у вас хорошо, как вы думаете», – пояснил эксперт. 

    «На борту «Омска» могло произойти ЧП, так как атомные подлодки вообще-то никогда не всплывают.

    Они уходят в поход и всплывают лишь по возвращении. Подобных задач во время похода у них обычно нет», – убежден независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. 

    Эксперт обратил внимание на то, что сообщения из Беренгова моря совпали в пятницу с аналогичными сообщениями из другого уголка Мирового океана – из Баренцева моря. Как написал американский портал The Drive, Белый дом в пятницу передал «сигнал Кремлю» при помощи секретной подлодки USS Seawolf, которая внезапно обнаружила себя, поднявшись на поверхность возле норвежского порта Тромсе.

    По мнению издания, подобное раскрытие сведений о местонахождении секретной субмарины – нетипично. Обнародованные снимки Seawolf стали первыми за последние пять лет. Известно, что Тромсе расположен вблизи маршрута следования российских подлодок, которые в последние годы проявляли серьезную активность в этом районе.

    Подъем АПККР на поверхность действительно мог быть демонстративным жестом в адрес Пентагона о том, что «мы здесь», полагает Фельгенгауэр, однако одновременный подъем Seawolf в Норвегии, скорее всего, был простым совпадением.

    «Подлодки США всегда находятся в этом районе, так они идут в Баренцево море, чтобы наблюдать за нашим флотом. Это постоянно происходит, – сказал Фельгенгауэр сказал газете ВЗГЛЯД. – Кроме того, это совершенно разные субмарины. Seawolf – тихие, дорогие, они находятся на особом счету и выполняют особые задания. Наш подводный крейсер «Омск» – большой и громкий. Это океанская подлодка, предназначенная для уничтожения авианосных ударных групп противника или больших военных конвоев в середине океана. Вообще-то ему и нечего было делать около Аляски. Это не его задача – приближаться к побережью».

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