Посол США посетил МИД России Минобороны показало видео со всплывшей у берегов США подлодки 28 августа 2020, 17:36

Текст: Евгения Шинковская

Минобороны распространило видео об учениях ВМФ в Беринговом проливе «Океанский щит – 2020», в которых участвует всплывшая у берегов Аляски подводная лодка «Омск». Подлодка «Омск» проходит учения вместе с рядом других судов, сообщают «Ведомости». На записи среди прочих кадров показана подготовка к ракетному пуску. «Омск» совершает экстренное погружение примерно до 40 м. После этого лодка успешно запускает крылатую ракету «Гранит» по учебной цели. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о всплывшей у берегов Аляски российской подводной лодке, а также о том, что Тихоокеанский флот уже дал этому объяснение.

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