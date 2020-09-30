Генпрокурор Азербайджана пожаловался на российского политолога и газету ВЗГЛЯД

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев пожаловался российскому коллеге Игорю Краснову и главе СК России Александру Бастрыкину на политолога Семена Багдасарова за его комментарий газете ВЗГЛЯД.

Как заявил Алиев, глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в материале, опубликованном газетой ВЗГЛЯД, якобы призвал к обстрелу населенных пунктов Азербайджана и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Алиев призвал «принять меры в рамках законодательства» России против «лиц, которые разжигают национальную ненависть», передает «Интерфакс».

Напомним, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию в зоне карабахского конфликта, Багдасаров дал оценку возможных целей, которые могут быть атакованы армянской стороной и отрядами самообороны Нагорного Карабаха. Он никак не призывал кого-либо к обстрелу населенных пунктов Азербайджана или нефтепровода.

Утром 27 сентября азербайджанская армия перешла в наступление в зоне Нагорного Карабаха. В Турции вызвались помочь Азербайджану на поле боя.

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