Эксперт назвал вероятные цели в Азербайджане для контрудара Армении

«Нельзя исключить, что в случае продолжения боевых действий вероятен обстрел второго по величине города Азербайджана – Гянджа, так как отряды самообороны Нагорного Карабаха контролируют стратегический перевал», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Семен Багдасаров, оценивая ситуацию в зоне карабахского конфликта.

«Судя по сообщениям с мест боевых действий, армянской стороне, в первую очередь карабахским силам самообороны, удалось стабилизировать ситуацию и перейти в ряде мест в контрнаступление, отбив ряд позиций», – отметил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

В понедельник утром минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, или Республика Арцах) заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения с Азербайджаном.

«В случае дальнейшего продолжения обстрела населенных пунктов НКР, судя по всему, армянская сторона ответит обстрелами – в частности, целью может оказаться азербайджанский город Тертер, находящийся на месте соприкосновения Армении с Нагорным Карабахом, – отметил Багдасаров. – При этом нельзя исключить, что в случае продолжения боевых действий, вероятен обстрел второго по величине города Азербайджана Гянджа, так как отряды самообороны Нагорного Карабаха контролируют перевал Омар – стратегический перевал, находящийся в 20 км от этого города».

Также в зоне боевых действий оказывается газопровод Баку – Джейхан, который находится в 55 км от линии боевых действий в Карабахе и в 35 км от армяно-азербайджанской границы в сторону Грузии, указал Багдасаров.

«Азербайджанская армия превосходит по численности, по качеству и количеству вооружения, пользуется явной поддержкой Турции и всех ее возможностей, которые связаны с тем, что я сказал выше, поэтому армянской армии приходится трудновато», – отметил Багдасаров.

Также следует учесть фактор интернационализации конфликта, указал эксперт. Помимо упомянутой вовлеченности Турции, речь также идет о возможном участии в конфликте на азербайджанской стороне боевиков, прошедших опыт войны в Сирии, отметил Багдасаров. Он сослался на сообщение армянской стороны о том, что Азербайджан привлек уйгуров из Исламского движения Восточного Туркестана и узбекских боевиков из Исламской партии Туркестана, ранее воевавших на стороне протурецких группировок в Северной Сирии.

Обострение армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось накануне утром. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов, а также объявила мобилизацию и военное положение.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с момента прекращения полномасштабного военного конфликта в 1994 году.