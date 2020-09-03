Аэрофлот объявил о возобновлении полетов в Каир

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир, продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир», – цитирует РИА «Новости» Спивакову.

Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.

Кроме того, «Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай, рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Ранее Россия приняла решение возобновить международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Киргизию, Абхазию и Польшу.