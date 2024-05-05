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Кириенко посетил Дворец культуры и школу в Свердловске ЛНР
Сергей Кириенко посетил Дворец культуры и школу в Свердловске ЛНР
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с визитом в Свердловск ЛНР, где посетил капитально отремонтированный Дворец культуры и специализированную школу №6, сообщили в пресс-службе администрации главы ЛНР.
Как сообщили в пресс-службе, Кириенко ознакомился с тем, в каких условиях учатся дети специализированной школы №6, где осмотрел классы, столовую и пищеблок, спортивный зал и уличную спортивную площадку, передает ТАСС.
Как уточняет пресс-служба, специализированная школа №6 была построена в 1985 году, в январе 2024 года был отремонтирован спортивный зал, установлено современное оборудование. Кириенко отметил, что уличная спортплощадка школы требует улучшений.
«Пищеблок нужно делать нормальный, это точно. И спортивное ядро. Это вторая по величине школа в городе. Уличная территория большая, хорошая, надо делать современную спортивную площадку. Я поговорю об этом с губернатором шефа-региона Красноярского края», – заявил Кириенко.
Также он осмотрел Дворец культуры имени Свердлова, где располагаются молодежный центр и библиотека. По окончании осмотра активисты движения «Юнармия» вручили Кириенко и главе ЛНР Леониду Пасечнику георгиевские ленты.
Ранее Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил несколько подразделений в ДНР, где поздравил бойцов с Рождеством.