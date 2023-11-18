  • Новость часаЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские беспилотники стремительно прогрессируют
    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе
    Что означает установка памятника русскому князю в центре Минска
    Китайский корабль травмировал австралийских военных водолазов
    Украинский военный летчик перелетел в Россию
    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля
    Орбан предрек распад Евросоюзу из-за «разорительной» политики Брюсселя
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности – «чемодан-вокзал-родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    23 комментария
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    54 комментария
    18 ноября 2023, 19:27

    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию

    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (15)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

    Коментарии (35)
    18 ноября 2023, 14:56
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве

    Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве

    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США, Великобритании, Канады и Румынии, пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.

    Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.

    Коментарии (17)
    18 ноября 2023, 07:50
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.

    Коментарии (8)
    18 ноября 2023, 10:17
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

    Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден близ Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2023, 04:59
    В Конгрессе США заявили об «усталости от бесконечных трат» на Украину

    Американский конгрессмен Госсар заявил об «усталости» в Конгрессе США от бесконечных трат» на конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканцы в Палате представителей Конгресса США «устают от бесконечных трат» на украинский конфликт, заявил конгрессмен Пол Госсар.

    Госсар добавил, что устает от этого и «большинство американцев». По его словам, конгрессмены не хотят «подписывать не глядя запрос режима Байдена» на дополнительное финансирование «бесконечного и ненужного» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    Коментарии (6)
    18 ноября 2023, 01:56
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прозвучали в Киеве и в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Хмельницкой области Украины произошли взрывы, в ряде регионов страны прозвучала воздушная тревога, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    В Киевской городской военной администрации заявили, что «работает ПВО». Воздушная тревога действует в столице, а также в Киевской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях Украины.

    Коментарии (2)
    18 ноября 2023, 11:48
    ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитную установку ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Херсонском направлении были уничтожены две десантные лодки украинской армии и зенитная установка ЗУ-23-2 в результате огневого поражения.

    Также был уничтожен экипаж и десант противника. Всего на херсонском направлении в районе Крынок были уничтожены 24 боевика, передает РИА «Новости».      

    Ранее сообщалось, что ВС России за неделю сбили три украинских МиГ-29.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 09:52
    Соскин заявил, что Зеленский знает причину прекращения поддержки со стороны Запада

    Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский в курсе, что поддержку Запада сократят из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский знает о сокращении западной поддержки из-за провалов ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, в Киеве в курсе, что денег Украине уже не будет, Зеленскому и Ермаку сообщили про это, передает РИА «Новости».

    «Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», – указал политолог.

    Соскин добавил, что западные страны уже дали понять украинскому руководству, что поддержку Киева в скором времени прекратят, так как ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов, а в ближайшее время Украина потеряет важные для нее земли.

    По мнению политолога, единственным спасением для страны в таком плачевном положении будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.

    Ранее Зеленскому посоветовали признать реальное положение дел.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2023, 18:09
    В США обратили внимание на признание Залужного о России

    Экс-разведчик Риттер: Залужный признался, что ошибался насчет России

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist, признался, что совершил ошибку, думая, что сможет прорвать оборону ВС России в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Риттер обратил внимание, что Залужный в интервью Economist,  признался, что совершил ошибку, надеясь, что сможет сломить волю россиян, но «это не сработало и русские до сих пор там», передает РИА «Новости».

    Американский разведчик напомнил, что год назад главком ВСУ был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2023, 00:30
    Украина ограничила для солдат ВСУ въезд в Херсон

    Глава украинской ОВА Прокудин сообщил об ограничении въезда в Херсон для солдат ВСУ

    Украина ограничила для солдат ВСУ въезд в Херсон
    @ Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Въезд в Херсон, удерживаемый вооруженными силами Украины, запрещают для украинских военных, которые «не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины», сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Александр Прокудин.

    Российский сенатор от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич пояснил, что в Херсон с украинской стороны все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население, передает ТАСС.

    По его мнению, проблема стала настолько острой, что «ВСУ решили ввести запрет на въезд в Херсон с пока еще подконтрольных киевскому режиму территорий и контроль за всеми, в том числе и военными».

    Напомним, Прокудин также сообщил, что украинской полиции в удерживаемой ВСУ части Херсонской области поручено усилить работу по поиску лиц, которые «уклоняются» от мобилизации.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 12:46
    В США оценили эффективность вертолетов Ка-52 на фронте

    Экс-разведчик Риттер: Вертолеты Ка-52 показывают высокую эффективность на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов – они вращаются в противоположные стороны, а также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке, что делает вертолет очень маневренным и быстрым, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Риттера поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования.

    Экс-разведчик ВС США заключил, что «Аллигаторы» успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе СВО российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире.

    Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев до этого заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

    Коментарии (10)
    18 ноября 2023, 17:47
    Сальдо рассказал о полученном ВСУ приказе не забирать раненых с левого берега Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные.

    До этого поступал приказ о том, что забирать можно только раненных, но оставлять тела погибших, передает ТАСС.

    По мнению Сальдо, те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены. По словам одного из пленных, наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2023, 23:47
    Украина решила усилить мобилизацию в удерживаемой ВСУ части Херсонской области

    Глава украинской ОВА Прокудин сообщил о планах усилить мобилизацию в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинской полиции поручено усилить работу по поиску лиц, которые «уклоняются» от мобилизации, заявил глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

    Прокудин сообщил, что на блокпостах собираются устроить проверки, «не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В 2022 году прошли референдумы о присоединении четырех регионов Новороссии к России. Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России. При этом часть новых регионов все еще находится под контролем вооруженных сил Украины.

    Коментарии (0)
    Главное
    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
    Гергиев ответил на вопрос о руководстве Большим театром
    Эксперт: Риторика Санду в адрес России вызвана отчаянием
    В Гималаях на севере Индии нашли тела двух россиян
    Армения заподозрила Азербайджан в подготовке к войне

    Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь

    Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, посчитала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что для каждого россиянина цена инфляции составляет в среднем 4 тыс. рублей на каждый процент. А если бы ЦБ не повысил ставку, то инфляция могла бы оказаться минимум на три процента выше. Подробности

    Перейти в раздел

    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............