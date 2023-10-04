Перешедший на сторону России украинский военный Доценко обрадовался ее приходу в Харьковскую область

Tекст: Антон Антонов

Доценко вырос в Харьковской области. Он заявил, что «за родителей был рад», поскольку в регионе до прихода России «не очень хорошо было и с работой, и зарплатой», а после освобождения российскими войсками «все процветало, проводили много мероприятий».

«Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава региона Виталий Ганчев заявил, что жители региона поняли разницу между украинской и российской властью. Он выразил уверенность, что в итоге вся территория региона будет освобождена.

Напомним, Доценко также рассказал, что командование вооруженных сил Украины обманывает контрактников с выплатой зарплат. Также Доценко отметил, что семьям погибшим не всегда выплачивались компенсации от государства. Он пояснил, что погибших оформляют как пропавших без вести, а за таких бойцов выплаты не предусмотрены.