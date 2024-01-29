Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
В Киеве заявили о принудительной эвакуации детей из подконтрольной части ДНР
Принудительная эвакуация детей будет проведена из подконтрольной ВСУ части ДНР, заявили в министерстве по вопросам реинтеграции Украины.
В документе говорится, что детей эвакуируют из девяти населенных пунктов. Всего будет вывезено 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих. Детей отвезут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины, передает РИА «Новости».
Всего с августа 2022 года власти Украины принудительно эвакуировали из подконтрольной ВСУ части ДНР более 100 тыс. человек.