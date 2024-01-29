В Киеве заявили о принудительной эвакуации детей из подконтрольной части ДНР

Tекст: Кристина Цыцура

В документе говорится, что детей эвакуируют из девяти населенных пунктов. Всего будет вывезено 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих. Детей отвезут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины, передает РИА «Новости».

Всего с августа 2022 года власти Украины принудительно эвакуировали из подконтрольной ВСУ части ДНР более 100 тыс. человек.