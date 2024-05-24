В Минфине рассказали о Программе долгосрочных сбережений

Говоря о долгосрочных целях для накоплений, Каменская напомнила, что сбережения по программе можно использовать на самые популярные цели: для образования детей, покупки недвижимости или развития бизнеса, а также на свое пенсионное обеспечение или обеспечение близких – супруга или родителей. Для этого можно открыть счет на себя, ребенка или других родственников. Помимо этого, одной из задач программы является воспитание культуры долгосрочных сбережений и накоплений, говорится на сайте Минфина.

Она отметила, что гражданин сам принимает решение, вступать в программу или нет, а также сам определяет удобный для него размер взноса и периодичность его уплаты. Государство также принимает участие в формировании средств гражданина с помощью софинансирования, налоговых вычетов и гарантирования средств на счете в размере до 2,8 млн рублей по аналогии с АСВ. Кроме того, со стороны НПФ действует принцип безубыточности инвестирования средств. Также средства ПДС можно наследовать.

Программа долгосрочных сбережений разработана Министерством финансов РФ совместно с Банком России. Всего до конца 2024 года авторы программы планируют провести по всей стране несколько десятков встреч с представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также с членами кредитных, общественных и профсоюзных организаций. Семинары, посвященные программе долгосрочных сбережений, направлены на популяризацию этого финансового инструмента. Их задача – дать как можно большему количеству людей возможность сформировать накопления, воспользовавшись преимуществами ПДС.