Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.3 комментария
В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
В столице Белоруссии задержаны двое граждан Таджикистана, их подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране, сообщила официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.
Задержанные переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана, добавила Сахарчук, передает РИА «Новости».
В апреле в Дагестане арестовали двоих подозреваемых в терроризме граждан Таджикистана.