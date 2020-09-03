Ефремов в последнем слове признал вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов на заседании в Пресненском суде Москвы в своем последнем слове заявил, что признает вину в смертельном ДТП и раскаивается.

По словам артиста, он «в тупике», так как были представлены все доказательства.

«Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко, соболезную и переживаю за них», – заявил Ефремов.

«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно», – передает слова Ефремова РИА «Новости».

«Я разговаривал с Эльманом [Пашаевым, адвокатом], что десятку точно дадут, но хотел решить честно, пойти в суд, это лишний экспириенс [опыт]… Алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары», – сказал актер.



Между тем, приговор Ефремову будет вынесен 8 сентября.

«Суд удаляется в совещательную комнату до 8 сентября для постановления приговора», – огласила решение судья Елена Абрамова. Заседание назначено на 11 утра.

Напомним, прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Ранее двое свидетелей дали в суде показания о том, что в день аварии видели, как Ефремов садился на заднее сиденье своего автомобиля, а также после ДТП вышел со стороны пассажирского. Третий свидетель подтвердил, что во время столкновения актера не было за рулем. После этого адвокат потерпевших пригрозила наказать свидетелей за дачу ложных показаний, если они таковыми являются.

При этом Экспертиза не подтвердила наличие следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа артиста Михаила Ефремова после ДТП.

Другие свидетели подтвердили, что Ефремов был за рулем своей машины в момент ДТП.

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.