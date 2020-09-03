В АТОР возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами назвали «каплей в море»

Условия посещения туристами Египта, ОАЭ и Мальдив, с которым Россия возобновляет авиасообщение, вряд ли будут слишком жесткими, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Однако, по его мнению, открытие этих трех стран пока не окажет серьезного влияния на отрасль.

Россия приняла решение возобновить международное авиасообщение еще с рядом стран: Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперт полагает, что никаких особых условий, кроме наличия справки с отрицательным тестом на коронавирус, скорее всего не будет, что также подтвердили и в посольстве Египта. То есть россиянам, въезжающим в эту страну, не нужно будет проходить карантин.

«Вряд ли эти страны станут разворачивать полноценную диагностику в аэропортах. Израиль, например, собирается это осуществить, но я не думаю, что в Египте, ОАЭ или на Мальдивах должны возникнуть какие-то чисто технические сложности, кроме измерения температуры», – считает Канторович.

Самой популярной страной для российских туристов, по мнению эксперта, окажутся Объединенные Арабские Эмираты.

«Потому что египетская столица Каир мало кому нужна. Для того, чтобы люди массово полетели в Египет, необходимы рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», – сказал Канторович.

По его мнению, открытие этих трех стран пока не окажет серьезного влияния на отрасль.

«Пока такое небольшое количество рейсов разрешено, то и эти страны в любом случае будут каплей в море. Но для того, чтобы говорить о каких-то серьезных потоках, нужно, чтобы разрешили чартеры. Поскольку пока речь идет о нескольких регулярных рейсах в неделю, можно просто количество мест умножить на общую сумму рейсов, и мы увидим, что цифры совсем небольшие, даже если самолеты будут загружены на 100 %», – считает Канторович.

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Киргизию, Абхазию и Польшу.