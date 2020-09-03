Глава Камчатского края потребовал доступности туризма для местных жителей Россиянам разрешили прилетать в Египет без карантина 3 сентября 2020, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Россиянам, приезжающим в Египет, не придется проходить обязательный двухнедельный карантин, сообщило египетское посольство в Москве. «Прохождение карантина не требуется», – цитирует сообщение диппредставительства ТАСС. Россияне должны будут по прибытии в аэропорт Каира представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. До этого возобновилось российское авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

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