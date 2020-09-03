США пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии

В случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии отношения между Москвой и Вашингтоном могут стать еще хуже, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

По мнению Кента, структура ОБСЕ является лучшим вариантом для посредничества между властями республики и ее оппозицией, а также для решения ряда проблем в Белоруссии, передает ТАСС.

«Мы донесли нашу позицию российской стороне во время прошедших переговоров в Вашингтоне, Москве и Вене. Если они думают, что американо-российские отношения последние четыре года были сложными, то они могут стать еще хуже», – заявил дипломат.

Кент добавил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация – это не «геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией», а проблема, которую должны решить власти и граждане республики, передает РИА «Новости».

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Также они обсудили возможные санкции против Минска.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад пытается использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время Минск решит эту проблему.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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