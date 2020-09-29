Захарова объяснила решение об отправке Навального на лечение в Германию

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказала, как было принято решение о переводе блогера Алексея Навального в немецкую клинику.

«Мне кажется, что на этот счет было много заявлений у тех, кто имел право делать заявления. Решение принимали исходя из гуманитарных соображений», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова пояснила, что учитывалось состояние здоровья пациента и просьбы его семьи.

Она заявила также, что Москва оценивает посещение Навального канцлером ФРГ Ангелой Меркель как попытку политизации. Захарова подчеркнула, что Россия получает ответы от Германии по Алексею Навальному только через средства массовой информации.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Меркель тайно посетила Навального во время его пребывания в клинике Charite в Берлине. В Кремле предположили, что Меркель встретилась с Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления.

На прошлой неделе в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.