Посол Белоруссии в России заявил о консенсусе в диалоге по цене на газ

Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в основных вопросах, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Семашко сообщил, что встречался с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, «мы продвинулись в понимании», передает РИА «Новости».

При этом он отказался раскрывать нюансы переговоров.

Как отметил дипломат, это «будет поэтапное движение»: «Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ) будет уже с 1 января 2021 года. Рынок (общий рынок в Союзном государстве), думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года».

Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.

Ранее стало известно, что Минск и Москва возобновили обсуждение интеграционных «дорожных карт».