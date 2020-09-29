Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам»

Минск и Москва возобновили обсуждение интеграционных «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Семашко ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, возобновили ли Белоруссия и Россия обсуждение «дорожных карт» по углубленной интеграции, передает РИА «Новости».

«Это уже не является секретом, первый вице-премьер (Николай) Снопков был в Москве на прошлой неделе, и уже там встречались с (вице-премьером России Алексеем) Оверчуком, обсуждали алгоритм и так далее», – уточнил дипломат.

Он добавил, что стороны продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах.

Как отметил Семашко, это «будет поэтапное движение».

«Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ) будет уже с 1 января 2021 года. Рынок (общий рынок в Союзном государстве), думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года», – сказал дипломат.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции.

Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.

Ранее стало известно, что минсвязи Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран.

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