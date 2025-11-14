Лукашенко назвал способные заменить доллар валюты

Лукашенко: Криптовалюта может заменить доллар

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что использование криптовалюты способно усилить тенденцию ухода от одной валюты и рассматривается как жизнеспособная альтернатива, передает «Интерфакс». По его словам, несмотря на нестабильность курса криптовалют, перспектива их майнинга привлекательна для страны. «У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой – уйти от зависимости от одной валюты – доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода», – заявил Лукашенко.

Кроме того, он счел напрасными опасения по поводу волатильности курса криптовалют. «Так почему ж мы уже так переживаем? Волатильность какая-то... Ну, наверное, будет. Но волков бояться – в лес не ходить», – заявил белорусский лидер.



Лукашенко видит в этом направлении стратегическую выгоду для энергетического сектора страны. По его мнению, майнинг криптовалют, вместе с развитием сети зарядных станций для электромобилей и строительством жилья с электрическим отоплением, следует рассматривать как перспективное направление загрузки действующих и будущих энергомощностей в Белоруссии.

