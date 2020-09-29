В Раде потребовали от Запада вернуть Украине деньги

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что Запад должен вернуть Украине якобы выведенные из страны деньги.

Парламентарий пояснил, что деньги вывели из страны под предлогом проведения реформ с помощью стран Запада под юрисдикцию различных государств, в том числе в США.

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть нам должны, а не мы должны. Мы должны сказать дорогим товарищам, что Украина не банкомат, верните деньги назад наши», – передает РИА «Новости» слова Деркача.

Политик также добавил, что Европа превратила Украину в «колонию» за счет закрытия предприятий в стране и сбыта товаров собственного производства.

Напомним, в прошлую пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев заявил, что Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины.

В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу кредитования Украины. Для получения нового кредита МВФ требовал от Украины открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании. При этом в мае в Раде объявили о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.





Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД