ЕС отказался быть банкоматом для Украины

Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев.

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД), Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат», – цитирует РИА «Новости» слова Борреля, приведенные в отчете ЕС.

Глава европейской дипломатии отметил, что Украину нужно поддержать в реформах, поскольку темпы реформирования снизились. Помощь Киеву остается в повестке ЕС, добавил он.

В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Эта программа рассчитана на 18 месяцев, общий объем поддержки составит 5 млрд долларов.

МВФ требовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

Напомним, в апреле 2020 года размер совокупного государственного долга Украины увеличился на 1,05 млрд долларов (1,3%) в иностранной валюте.

В мае в Раде объявили о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.