МВФ одобрил поддержку Украины на 5 млрд долларов

Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины, сообщил фонд.

Программа рассчитана на 18 месяцев, общий объем поддержки – 5 млрд долларов, первый транш составит около 2,1 млрд, затем должны последовать еще четыре транша, передает РИА «Новости».

МВФ заявил, что это поможет Киеву «справиться с вызовами пандемии», «сохранить достижения» и «продвинуть небольшой спектр ключевых структурных реформ». Фонд рассчитывает, что так Украина «обеспечит хорошие позиции для возвращения к росту экономики, когда закончится кризис».

При этом стране нужны дополнительные реформы, а из-за ситуации с коронавирусом ожидается, что «бюджет 2020 года получит тяжелый удар, доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы».

Новая программа заменит ту, что одобрили в декабре 2018 года, и «даст опору усилиям властей по борьбе с влиянием кризиса и в то же время обеспечит макроэкономическую стабильность и сохранит имеющиеся достижения», заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева сказала, что программа связана с большим риском и неопределенностью, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики. Подчеркивается, что госдолг страны остается высоким, как и потребности в финансировании. Георгиева заявила, что «фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса», но ее «придется ужесточить», чтобы «снижать государственный долг».

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал условия МВФ неприемлемыми. Киевский политолог Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что «позиция Арахамии в отношении МВФ – это отражение внутренних противоречий между Радой и правительством, а не забота о национальных интересах Украины».