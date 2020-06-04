Погребинский объяснил жесткую позицию Рады по новым условиям МВФ

«Позиция Арахамии в отношении МВФ – это отражение внутренних противоречий между Радой и правительством, а не забота о национальных интересах Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал условия МВФ по кредитной программе для Украины неприемлемыми.

«Старый меморандум с МВФ подписывало правительство Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, который сейчас не может добиться от Верховной рады поддержки своей программы», – сказал Михаил Погребинский.

«Шмыгаль в этой поддержке очень заинтересован. Если программа его правительства будет одобрена Радой – он получит годовой иммунитет. Но в партии «Слуга народа» возникла идея избавиться от Шмыгаля в качестве премьера, потому Рада держит его на поводке и не спешит согласовывать его программу», – отметил эксперт.

«Потому позиция Арахамии о том, что новые условия МВФ неприемлемы для Украины – это отражение противоречий между фракцией «Слуга народа» и правительством, а не забота о национальных интересах страны», – подчеркнул Погребинский.

В то же время политолог отметил, что не видел ни одного украинского эксперта, который бы не считал соглашение с МВФ безобразным. «Тем не менее, думаю, новое соглашение с МВФ будет подписано на тех же условиях, что и ранее. И в плане кредитной программы для Украины ситуация останется без изменений», – заключил Погребиснкий.

Накануне глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил о том, что условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе неприемлемы для Украины.

По его словам, первый транш по программе stand-by Киев ожидает уже на следующей неделе. «А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», – отметил Арахамия.

Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов.

МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

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