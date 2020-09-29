Сторонники независимости Каталонии вышли на протесты в Барселоне

Сторонники независимости Каталонии вышли на акцию протеста в Барселоне в связи с решением Верховного суда Испании запретить экс-главе правительства региона Киму Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев.

Торра, который уже утратил статус главы правительства Каталонии, является сторонником независимости региона. В связи с этим сразу после вынесения судебного решения организации, выступающие за выход автономии из состава Испании, сообщили о намерении провести акции протеста, передает ТАСС.

По сведениям каталонского издания El Periodico, группа протестующих собралась в парке Сьютаделья в Барселоне, на территории которого расположен региональный парламент. Участники акции пришли на митинги в защитных масках из-за пандемии коронавируса. Некоторые пришедшие на акцию протеста в понедельник бросали в сотрудников правоохранительных органов камни.

Как сообщается, одними из организаторов демонстраций являются так называемые комитеты в защиту республики. Именно сторонники этого движения в прошлом были причастны к проведению акций в регионе, которые заканчивались беспорядками.

По данным местных СМИ, за несколько дней до вынесения решения в отношении Торры каталонская полиция уже была переведена в режим готовности из-за возможных протестов. Кроме того, приговор вынесен в преддверии годовщины референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года.

Напомним, в начале январе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании решила лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности до окончательного решения Верховного суда.

ВС Испании рассматривал обжалование Торры на решение Высшего суда Каталонии, который в декабре 2019 года вынес постановление по делу о неповиновении ЦИК Испании в преддверии выборов в королевстве. Тогда главу правительства автономии лишили права занимать госдолжности. В понедельник ВС подтвердил вынесенный приговор.

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, однако его не признали действующие испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки, а новый глава автономии Ким Торра также выступил за независимость региона. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Каталонии во время массовых акций протеста в октябре 2019 года.