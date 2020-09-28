Бундестаг научно обосновал законность санкций США против «Северного потока – 2»

Американские санкции против немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2», не являются явным нарушением международного права, заявила Научная служба бундестага ФРГ.

Согласно выводам службы, США имеют право на санкции, если будут действовать «умеренно» и аргументировать свои действия защитой интересов безопасности, а также негативными воздействиями на экономику, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

«Международное право может мало что противопоставить принятию экстерриториальных санкций», – говорится в экспертном заключении.

Подготовку экспертной оценки Научной службе бундестага поручила член комитета по внешней политике, депутат от Левой партии Севим Дагделен.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2».

Немецкие СМИ писали, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» является делом чести для Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2».

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