Пашинян не исключил выход конфликта в Карабахе за пределы региона

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации.

«Мы хорошо понимаем, что азербайджанский режим может начать преступные действия в направлении границ Армении и прибегнуть к провокациям, чтобы посеять нестабильность во всем регионе. Преступное нападение получит достойный ответ», – цитирует «Sputnik Армения» Пашиняна.

Премьер Армении призвал международные организации использовать не допустить разрастания конфликта и удержать Турцию от возможных вмешательств в конфликт.

«Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне», – сказал Пашинян.

Он добавил, что руководство Азербайджана стало заложником армянофобской политики и «пытается осуществить свои угрозы по решению карабахского конфликта военным путем».

«Республика Армения остается гарантом свободы и независимости Карабаха» – уточнил премьер.

Он напомнил, что противник уже несет значительные потери в живой силе и технике. Пашинян призвал всех соблюдать высочайшую гражданскую дисциплину и ответственность.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия успешно проводит контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, освобождены несколько населенных пунктов. Азербайджанские военные сняли на видео уничтожение нескольких единиц боевой техники Армении.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Алиев также заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения заявила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.

Председатель ОБСЕ, премьер и глава МИД Албании Эди Рама призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к режиму прекращения огня.

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