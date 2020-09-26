Трамп назвал условие «расовой справедливости»

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») вредит афроамериканцам, заявил президент США Дональда Трамп.

Трамп заявил, что «многие из тех, кто сеет насилие, являются сторонниками организации, которая называется Black Lives Matter» и которая «по-настоящему вредит черной общине». По его мнению, «идеология и тактика» BLM «разрушают множество жизней темнокожих» и не входят в «повестку дня черной общины».

Президент США считает повестку BLM повесткой для «экстремистов, социалистов или даже хуже – марксистов, коммунистов», «экстремистски настроенных леваков», передает ТАСС.

Он раскритиковал компании, которые «из-за слабости или страха» оказывают поддержку BLM на «сотни миллионов долларов»

«Речь идет о дураках», – сказал Трамп.

По мнению Трампа, его соперник на предстоящих в выборах Джозеф Байден «хочет читать стране лекции о расовой справедливости, хотя он на протяжении всей своей карьеры вредил черным американцам, испаноговорящим американцам и ковал альянсы с сенаторами-демократами, которые выступали за сегрегацию».

Трамп заявил, что «расовая справедливость начинается с уходом Джо Байдена на пенсию с госслужбы». Он призвал «черных американцев отойти от коррумпированной, нетерпимой, сеющей рознь и экстремистски настроенной Демократической партии». Президент США отметил, что «по состоянию на прошлый год 19 из 20 самых опасных городов Америки управлялись демократами».

«Доля убийств в Балтиморе выше, чем в Афганистане, Сальвадоре или Гондурасе», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что протестные выступления чернокожих имеют под собой серьезные моральные, исторические и экономические основания, но быстро переросли в откровенный экстремизм с погромами и мародерством.

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