Жители Минска пожаловались на митингующих Минск ответил на претензии Литвы по БелАЭС 24 сентября 2020, 18:07 Текст: Алексей Дегтярев

Резолюция Литвы об угрозе ядерной безопасности Европы от БелАЭС – это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявило белорусское минэнерго. «Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Документ носит сугубо политический характер», – цитирует РИА «Новости» сообщение белорусского ведомства. Вопросы безопасности атомной станции республики стали предметом спекуляций для определенных политических сил Литвы и возможностью «заработать баллы» в угоду своим интересам. «Для этого формируется образ Белоруссии как источника угрозы ядерной безопасности в Европе», – заключили в минэнерго. Ранее Литва попросила США помочь ей обеспечить безопасность в сфере энергетики из-за приближающегося запуска БелАЭС. Вильнюс заявил, что атомная станция – это геополитический проект России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что БелАЭС планируется запустить 7 ноября. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.

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