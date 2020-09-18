Литва попросила США вмешаться в ситуацию с БелАЭС

Литва попросила США помочь ей обеспечить безопасность в сфере энергетики из-за приближающегося запуска Белорусской АЭС (БелАЭС), которую Вильнюс считает геополитическим проектом России.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в ходе визита в Вашингтон, что Вильнюс просит «постоянного внимания США к этому проекту и поддержки усилий Литвы по обеспечению безопасности», передает Deutsche Welle.

По его словам, Литва постоянно подчеркивает, что БелАЭС – это якобы российский геополитический проект «рядом с НАТО, одной из целей которого является сохранить в сфере влияния не только Белоруссию, но и страны Балтии».

Линкявичюс обсудил в Вашингтоне эту и другие темы с заместителем министра энергетики США Марком Менезесом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что БелАЭС планируется запустить 7 ноября.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.

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