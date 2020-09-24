Раскрыты детали дела о мошенничестве в отношении Пашаева

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении 2,5 млн рублей у Анзора Псунокова, который обвиняет в этом лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщил источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что следственный отдел ОМВД по району Арбат расследует уголовное дело «по факту хищения путем обмана денежных средств Анзора Псунокова».

По словам самого Псунокова, который занимается продажей недвижимости, он познакомился с Пашаевым в 2015 году. Адвокат в 2016 году предложил ему приобрести за 5 млн рублей однокомнатную квартиру на улице Большая Семеновская, чтобы потом перепродать по более выгодной цене. Псуноков согласился и передал Пашаеву аванс в размере 2,5 млн рублей, передает РИА «Новости».



«До настоящего времени квартира в собственность Анзора Псунокова не оформлена, обязательства перед ним не исполнены, денежные средства не возвращены», – уточнил источник.



Он отметил, что в рамках расследования дела следователи опросили свидетелей, провели анализ полученных показаний, заключений экспертов и документов. Также у следователе есть заключения судебных психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа, проведенных в отношении одного из свидетелей и самого Псунокова.



«Пашаев на проведение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа дважды не явился», – добавил источник.



Уголовное дело было направлено Пресненскому межрайонному прокурору Москвы для определения подследственности.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева. Речь идет о публикациях, согласно которым «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров». СМИ утверждают, что Пашаев якобы обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь.

Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.

Теперь уже бывший адвокат Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. Артист получил восемь лет колонии общего режима, после чего отказался от услуг Пашаева.

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