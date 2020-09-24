В Минске в ходе акции протеста пострадали несколько силовиков

В ходе протестной акции в Минске 23 сентября пострадали несколько сотрудников ОМОН, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Есть несколько пострадавших сотрудников милиции», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

В ГУВД Мингорисполкома подчеркнули, что установят личности людей, кидавших в ОМОН бутылки и овощи на акции протеста, «будет разбирательство».

В среду в Минске прошли акции протеста в связи с прошедшей инаугурацией белорусского лидера Александра Лукашенко. Силовики применили водометы для разгона участников акций. Несколько десятков человек задержали.

Напомним, в среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Оппозиция Белоруссии заявила, что планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Лукашенко.

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