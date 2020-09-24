Несколько десятков человек задержаны на акциях протеста в Минске

На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании более 120 человек в ходе акций «против инаугурации Александра Лукашенко» в разных городах страны.

Как сообщает РИА «Новости», сотрудники ОМОН разогнали протестующих, которые пытались блокировать дорогу возле ТЦ «Рига» в Минске. Около 20 молодых людей с бело-красно-белыми флагами скандировала: «Живе Беларусь». Некоторые из них выходили на проезжую часть, блокируя движение машин. Правоохранители призывали демонстрантов не мешать проезду транспорта.

После прибытия сотрудников ОМОН участники акции разбежались в соседние дворы. Сотрудники милиции отправились за ними.

Как рассказывают местные жители, ранее вечером демонстрантов уже отгоняли от ТЦ, часть протестующих вернулась.

Заместитель главного редактора белорусского издания «Наша Нива» Артем Гарбацевич рассказал, что ему разбили телефон.

«После того, как прошла основная часть омоновцев, сзади подошел, видимо, командир», – сказал Гарбацевич.

Силовик «ударил» телефон «дисплеем об землю». После этого с телефона удалили последние снимки и видеозаписи «силами бойца, который, цитата, «разбирается в айфонах».

Напомним, президентская инаугурация Лукашенко прошла в атмосфере секретности.

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