Суд арестовал устроившего ДТП в Москве рэпера Эллея

Таганский суд Москвы арестовал рэпера Эльмина Гулиева (выступает под псевдонимом «Эллей»), устроившего ДТП на Остоженке.

«Избрать обвиняемому Гулиеву Эльмину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 ноября», – передает ТАСС постановление судьи Альбины Тимаковой.

Гулиев признал вину и заявил, что готов компенсировать ущерб потерпевшим с его дохода от музыки. Защита просила отпустить обвиняемого под домашний арест, который он отбывал бы в арендованной квартире, но суд отказал в этом ходатайстве.

В понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

Автомобилем Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев), ранее судимый за грабеж и 49 раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По данным с камер наружного наблюдения, Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Рэпера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказывали о произошедшей в центре Москвы аварии. По данным источника в правоохранительных органах, водитель Infinity в момент аварии был трезв. При этом следователь заявил в суде, что в крови Гулиева обнаружены каннабиноиды.