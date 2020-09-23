Рэпер Эллей признал вину в ДТП на Остоженке

Рэп-исполнитель Эльмин Гулиев (выступает под псевдонимом «Эллей») признал вину по уголовному делу о ДТП на Остоженке в Москве. Защита просит отпустить его под домашний арест.

«Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого. Я не согласен, я не хотел бы оказаться (под арестом)», – приводит его слова ТАСС.

По данным следователя, в крови Гулиева обнаружены каннабиноиды.

Рэпер в свою очередь заверил, что перед тем как он выезжал, он был с девушкой и абсолютно был трезвый.

Он также заявил в суде, что у него остеохондроз, боль от которого отдает в висок. «Я употребляю таблетки для того, чтобы боль прошла и плюс пью антибиотики, которые подтверждены врачами», – добавил обвиняемый. Он также отметил, что на месте ДТП медики скорой помощи поставили укол в связи с болью в руке.

«Я очень хочу перед всеми извиниться за то, что случилось. Я хочу, чтобы мне доверились и дали шанс. Я не знаю, как раскаяться словесно. Я очень хочу, чтобы вы мне поверили и дали возможность исправиться», – сказал он.

Защита рэпера попросила суд отпустить его под домашний арест. «Достаточна будет мера в виде домашнего ареста с применением приборов электронного слежения», – сказала адвокат.

По ее словам, скрываться Гулиев не собирается, а отбывать домашний арест будет в арендованной квартире. Зарегистрирован он в Томске. Сам Гулиев заявил, что готов возместить ущерб и поддерживать пострадавших со своего дохода от музыки.

Следователь настаивает на аресте, так как Гулиев 49 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения и ранее был судим. Также, по мнению следствия, он может скрыться, а соседи по арендованной квартире его не знают. Кроме того, одна из потерпевших лишилась в аварии ступни, что является тяжким причинением вреда.

В понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

Автомобилем Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Рэпера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказывали о произошедшей в центре Москвы аварии. По данным источника в правоохранительных органах, водитель Infinity в момент аварии был трезв.