В ОП РФ внесли предложения по корректировке нацпроекта «Здравоохранение»

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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему эмигрантам стыдно быть русскими

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
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Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    В ОП РФ внесли предложения по корректировке нацпроекта «Здравоохранение»

    23 сентября 2020, 20:02

    Текст: Елизавета Булкина

    В Общественной палате РФ 23 сентября состоялось заседание Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению, созданного в целях исполнения поручений президента Российской Федерации.

    Галушка отметил, что регулярные встречи с людьми и опросы показали, что людей России волнуют следующие темы: условия и возможности для ведения здорового образа жизни; наличие очередей в поликлиниках и больницах; трудности с записью на сложные исследования (например, МРТ, КТ); возможность получать медицинскую помощь у квалифицированных врачей, особенно в сельской местности; случаи навязывания дорогостоящих платных обследований; возможность замещения дорогостоящих лекарств их более дешевыми аналогами.

    «Президент России поручил Общественной палате РФ осуществлять регулярный общественный мониторинг и контроль за реализацией национальных проектов, подготовку предложений по их корректировке, а также осуществлять поддержку гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан, в том числе в области здравоохранения, с направлением соответствующего доклада главе государства на регулярной основе. На сегодняшнем заседании мы рассмотрим предложения по корректировке национального проекта «Здравоохранение» – приводятся его слова на сайте ОП.

    Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова рассказала, что мониторинг хода реализации национальных проектов постоянно находится на повестке работы ведомства, которое в том числе готовит предложения и рекомендации по модернизации нацпроекта «Здравоохранение».

    По ее словам, итоги проверок выявили проблемы нормативно-правового регулирования в сфере разработки и реализации данного нацпроекта, необходимость увеличения финансирования для эффективной модернизации всей сферы здравоохранения. Большую обеспокоенность Счетной палаты вызывает и снижение объемов плановой помощи пациентам, профилактики и диспансеризации в период борьбы с коронавирусом. Это может привести к вспышкам других инфекций, подчеркнула Изотова.

    Оксана Драпкина, член Координационного Совета, член Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, обратила внимание на важность укрепления общественного здоровья, которое существенно влияет на продолжительность жизни и является ценным экономическим ресурсом. Среди основных факторов риска роста хронических неинфекционных заболеваний Драпкина называет злоупотребление алкоголем, табакокурение, недостаточную физическую активность, чрезмерное потребление соли. Чтобы говорить о популяционной профилактике в целом по стране для всех категорий граждан, настаивает она, необходимо обеспечить создание здоровьесберегающей среды.

    «Чтобы быть здоровым, человек должен знать, как это сделать — это вопрос информационно-коммуникационных кампании; он должен стремиться к этому и увлечь своим стремлением других – это вопрос мотивации; создать условия для ведения здорового образа жизни», – поясняет эксперт.

    Создание здоровьесберегающей среды – это межведомственная работа, которая эффективна, только если в ней заинтересован руководитель региона, убеждена Драпкина.

    «Создать и организовать работу региональных координационных советов с усилением состава экспертами международного и общероссийского уровня; разработать и внедрить типовое положение о координационном совете по общественному здоровью; развернуть онлайн-платформы прогнозирования экономического эффекта мер популяционной профилактики на региональном уровне; разработать IT-инструмент по изучению инфраструктуры, влияющей на здоровье населения муниципалитета, для изучения таргетных мер укрепления здоровья», – такие инициативы озвучила Драпкина для усиления общественного здоровья на уровне регионов.

    Наталья Кравченко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, убеждена, что здоровьесберегающую среду надо формировать со школы, воспитывая правильное отношение детей к здоровью и через них влияя на семью.

    «Пора говорить о том, чтобы наполнить уроки физкультуры новым содержанием; более системно говорить об ответственном отношении к здоровью, о формировании пищевых привычек, о правильном питании, любви к свежему воздуху и т.д. Нужна программа, которая с юных лет будет такие привычки формировать. Кроме того, отдельного рассмотрения требует питание в школах», – говорит член ОП РФ.

    Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов напомнил о праве граждан на равный доступ к медицинским услугам, которое не всегда соблюдается на практике. «Мы понимаем, что житель столицы субъекта имеет больший доступ, чем житель, например, сельского поселения. Есть предложение подумать над тем, чтобы уравнять людей реально, а не декларативно, и предусмотреть компенсацию транспортных затрат для людей, которые вынуждены издалека добираться до медицинских учреждений», – сказал он.

    Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко представил интересный опыт реализации пилотного проекта «Модернизация первичного звена Здравоохранения на основе модели «Emergency» в Республике Крым и предложил Министерству здравоохранения РФ рассмотреть этот положительный опыт при корректировке национального проекта «Здравоохранение».

    Идея состоит в объединении нескольких юридических лиц со схожим функционалом в одно, поделился он: «Цель – объединить управленческие аппараты, кадровые отделы, бухгалтерии, юридические службы и т.д. Как правило, в число так называемого «прочего персонала» входит порядка 35 процентов людей, не оказывающих непосредственно медицинскую помощь, у нас этот показатель в два раза ниже, чем в любом другом регионе. Зато мы увеличили количество медицинских работников. В абсолютных цифрах это порядка 300 млн рублей в год».

    Сэкономленные средства, говорит Олефиренко, остаются в организации и могут быть направлены на модернизацию инфраструктуры, закупку нового оборудования, стимулирующие выплаты сотрудникам и т.д. Концепция «Emergency», поясняет он, предполагает строительство отделений скорой медицинской помощи, оснащенных полным спектром диагностического оборудования с единой информационной сетью.

    Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян поддержал предложения экспертов по реализации мероприятий по укреплению общественного здоровья. Эта работа, считает он, затрагивает и консолидирует все уровни власти на достижение поставленных целей по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни. Кроме того, подчеркнул он, надо поднимать в общественном сознании роль здоровьесберегающего поведения.

    Каграманян рассказал, что Министерство здравоохранения РФ нацелено на модернизацию первичного звена здравоохранения, приоритетом которой является строительство или капитальный ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, ремонт отделений, приобретение автотранспорта и другое. Кроме того, подготовлена концепция программы модернизации инфекционной службы, которая включает в себя создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медицинских организаций, прежде всего инфекционных больниц, совершенствование системы управления инфекционной службы, создание федерального научно-практического центра по инфекционным заболеваниям и т.д.

    Он отметил, что корректировка национальных проектов требует переосмыслить годы их реализации, значение показателей, которые должны быть значимыми, понятными для населения. «Мы работаем, чтобы общественно-значимые результаты были сформулированы таким образом, чтобы они несли конкретный посыл тем, для кого это делается, для понимания, что изменится в системе здравоохранения, медицинской помощи», – сказал Каграманян.

    Проблема здоровьесбережения детей волнует заместителя председателя Российского союза за здоровое развитие детей Валерия Берчуна, который напомнил, что в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы содержалось положение о внедрении здоровьесберегающих технологий в каждом образовательном учреждении страны.

    «Наше предложение – вернуться к этому положению. Далее, существует прекрасный механизм контроля за тем, что происходит в школах, – это федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в которым указано, что все методики и программы обучения должны проходить медико-санитарную экспертизу и получать медико-санитарное заключение. Этот закон не работает, и сегодня система образования работает вне правового поля. Надо начать реанимацию этих документов. Кроме того, необходимо сделать совместный федеральный межведомственный проект по демографии, здравоохранению и образованию, чтобы осуществить положения национальной стратегии», – заявил Берчун.

    О важности выполнения всех параметров нацпроекта «Экология» для сохранения здоровья граждан, напомнила Елена Шаройкина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды. «Все взаимосвязано. На мой взгляд, стоит поговорить о корреляции между здоровьем населения и состоянием окружающей среды и специальных мерах в местах наибольшего экологического ущерба», – сказала она.

    Общественница также анонсировала обсуждение 1 октября в стенах ОП РФ национального проекта «Экология».


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