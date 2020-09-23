Путин отметил подъем атомной отрасли России

Российская атомная отрасль сегодня находится на подъеме, на это указывает реализация масштабных проектов, в том числе внедрение следующего поколения реакторов, сказал президент России Владимир Путин ла встрече с представителями атомной отрасли в Кремле.

Глава государства поздравил участников встречи с предстоящим Днем работника атомной промышленности, который отмечается 28 сентября.

Путин передал поздравления всем, кто работает в атомной отрасли, «ученым, исследователям, инженерам, рабочим, всем, кто связал свою жизнь и профессию с этой удивительной, замечательной, сложной, подчас опасной работой, но такой востребованной и такой современной». Президент считает, что работа в ядерной сфере требует «научной дерзости, смелости, подвижничества, а иногда и личного мужества, героизма». «К сожалению, потому что это было связано и с трагическими событиями, мы были свидетелями некоторых эпизодов, о которых мы с вами знаем», – передает слова Путина ТАСС.

Президент выразил благодарность сотрудникам атомного комплекса «за большой добросовестный труд, за верность делу и традициям, которые были заложены предшественниками». «Три четверти века назад они совершили без всякого преувеличения подвиг, защитили отечество, добились революции в науке, технологиях, промышленности». «И тогда, в крайне сложных исторических условиях, в кратчайшие сроки был пройден путь от теоретических изысканий до их практического использования в интересах безопасности и социально-экономического развития страны», – сказал президент.

«Свой нынешний 75-летний юбилей отрасль встречает, безусловно, на подъеме, с очень достойными результатами, новыми, важными для страны достижениями, растущими показателями по всем ключевым направлениям вашей работы», – сказал Путин.

Президент добавил, что его радует деятельность Росатома по целому ряду направлений сегодня. «Речь о дальнейшем развитии экологически чистой атомной энергетики с внедрением реакторов следующего поколения, также обновление атомного ледокольного флота страны, создание современных цифровых платформ, различных инновационных продуктов самого широкого назначения», – сказал Путин.

Он также сказал, что ему известно об активной работе Росатома по множеству профильных, смежных направлений – от исследования новых материалов до исследования окружающей среды, технологий переработки опасных отходов. Между тем, по словам Путина, предстоит еще многое сделать для дальнейшего укрепления международных контактов.

«Со своей стороны делаю все, чтобы поддержать вашу международную деятельность. (…) Нет сомнений, что уникальный научный, творческий потенциал, накопленный в атомной отрасли, будет залогом ваших новых успехов и достижений, а необходимую преемственность в работе обеспечат постоянный и мощный приток молодежи. Я вижу, что работа отрасли снова стала престижной, захватывающей и очень рад, что привлекаются молодые и талантливые люди», – сказал глава российского государства.

Он отметил, что многие молодые специалисты участвуют в работе по укреплению обороноспособности страны, а также вносят свой вклад в проекты, связанные с перспективными видами вооружений. Они, по словам Путина, демонстрируют при этом не только высокий профессионализм, но и личное мужество. Президент напомнил, что о целом ряде таких стратегических систем он «совсем недавно говорил, намекал на это, когда в День оружейника поздравлял наших оружейников».

Путин упомянул также и о непростых временах, которые переживала отрасль в прошлые годы. «Не имея права на ошибку, научные коллективы под руководством Игоря Васильевича Курчатова двигались сразу по нескольким направлениям, создав в итоге технологические заделы, продвинули вперед целые отрасли смежные, связанные тогда с атомным проектом – и ракетную, и космическую. Более того, была сформирована целая отрасль – гражданская атомная энергетика», - сказал он.

Президент также обратил внимание, что российская атомная промышленность сохранилась в очень сложные для страны 90-е годы. «Была большая угроза, прямо реальная угроза утраты научных школ, инженерных школ, кадров, вообще базы отрасли. Этих угроз удалось избежать, кстати говоря, во многом и прежде всего благодаря вере, настойчивости, патриотизму и подвижничеству тех, кто работал в этой отрасли в очень сложные для страны кризисные годы», – заявил Путин.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому физику-ядерщику Георгию Рыкованову.