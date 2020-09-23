Путин присвоил звание Героя Труда атомщику Георгию Рыкованову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому физику-ядерщику Георгию Рыкованову.

«Хотел бы лично поздравить с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации вашего коллегу, выдающегося ученого-физика Георгия Николаевича Рыкованова. Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете. Доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза», – заявил президент в ходе встречи с работниками атомной отрасли, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что Рыкованов успешно занимается важнейшими задачами гражданской и военной тематики.

«Уважаемый Георгий Николаевич, позвольте вручить вам эту высокую награду за ваши особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны», – обратился к ученому Путин.

Георгий Рыкованов занимает пост главы научно-технического совета Росатома, является членом-корреспондентом РАН (2003), академиком РАН (2011), а также членом президиума РАН (2017).

Рыкованов родился в 1954 году в Вологде. Окончил в 1977 году Московский инженерно-физический институт по специальности «теоретическая ядерная физика» и начал работать во Всесоюзном НИИ приборостроения (сейчас Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина).

При участии Рыкованова были созданы ядерные боеприпасы, которые сейчас стоят на вооружении российской армии и флота.

Женат, воспитал сына и дочь.

За творческий научный вклад в разработку новейших образцов ядерных боеприпасов Рыкованов удостоен звания лауреата Государственной премии России в области науки и техники (2002), Государственной премии России в области науки и технологии (2010) и Премии правительства России за достижение значительных результатов в области науки и техники (2017). Труд Георгия Николаевича отмечен государственными наградами, среди которых ордена «Знак Почета», Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.