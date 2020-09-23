Бомбардировщики Ту-22 выполнили бомбометание на учениях в Белоруссии

Шесть бомбардировщиков Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство» и выполнили бомбометание, все цели были поражены, сообщает Минобороны России.

«Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская обл., Российская Федерация) совершили полет над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне «Ружанский» в районе населенного пункта Барановичи. Все учебные цели поражены», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Добавляется, что российские самолеты вернулись на аэродромы базирования в Россию после выполнения учебно-боевой задачи.

Напомним, во вторник два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии в рамках совместных российско-белорусских учений «Славянское братство».

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