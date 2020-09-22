Пара российских Ту-160 пролетела вдоль белорусской границы

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии в рамках совместных российско-белорусских учений «Славянское братство», сообщили в Минобороны России.

«22 сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместных белорусско-российских учений «Славянское братство – 2020» два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Республики Беларусь», – передает заявление российского оборонного ведомства ТАСС.

В Минобороны отметили, что российские летчики во время полета отработали вместе с белорусскими истребителями авиационное прикрытие совместной тактической группы, которая выполняла боевые задачи на земле.

Ранее в минобороны Белоруссии заявили, что целью совместных российско-белорусских учений «Славянское братство – 2020» является демонстрация способности отразить агрессию против Союзного государства.

Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.