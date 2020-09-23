На прививку от коронавируса в Москве решили записывать без столичного полиса ОМС

Жители Москвы, не имеющие столичного полиса обязательного медицинского страхования, могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва – это агломерация, в которой учатся, работают и живут в том числе люди из регионов России и граждане иностранных государств. Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно. Это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования. Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение», – передает ТАСС слова Раковой.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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