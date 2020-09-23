Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Украину может ждать коллапс в связи с огромным оттоком врачей и нехваткой мест в медучреждениях для больных коронавирусом, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

По его словам, в худшем случае Украина может столкнуться с проблемами, которые испытывала Италия в самые страшные моменты эпидемии, передает РИА «Новости».

Как считает Александрин, важно «переходить от количественных показателей к качественным». Так, необходимо не только создать коечный фонд, но и приспособить больницы для работы с тяжелыми пациентами: обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, провести в палаты кислород, подключить аппараты ИВЛ и оксигинаторы и так далее.

Эпидемиолог отметил, что украинские врачи не справляются с возросшей нагрузкой и увольняются, так как не могут работать «за нищенские зарплаты».

«Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток», – сказал врач-эпидемиолог порталу «Обозреватель».

Александрин указал, что эпидемия COVID-19 вскрыла не только проблемы в украинской системе здравоохранения, но и «в жизнедеятельности государства».

«Если лечебные учреждения в населенных пунктах не готовы, значит, не голосуйте за всех тех товарищей, потому что как обманывали, так обманывать и будут», – высказался врач.

Он подчеркнул, что социально значимые объекты – детские сады, школы, лечебные учреждения – так и не обеспечены эффективной вентиляцией. Это значит, что они уязвимы перед коронавирусной инфекцией, которая передается в том числе воздушно-капельным путем, напомнил эпидемиолог.

«Пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда», – уверен Александрин.

Эпидемиолог констатировал, что в таких условиях Украина не готова к новому учебному году.

Врач подчеркнул, что украинским властям важно донести до населения всю важность мер по борьбе с коронавирусом, а также создать условия для их выполнения.

«Как мы видим даже на примере Киева, <…> в любой час пик, каждое утро и вечер переполненные маршрутки с закрытыми окнами. Мы видим, что люди, к сожалению, вынуждены пользоваться общественным транспортом, который является местом огромного риска инфицирования и распространения вируса», – заявил Александрин.

Медик назвал эпидемию коронавируса социальной проблемой, ответственность за решение которой должен нести не только украинский министр здравоохранения, но и другие представители власти.

Напомним, в прошлый вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил власти Украины в сокрытии антирекордов по числу выявленных случаев коронавируса. Днем ранее на Украине начались протесты против ужесточения карантина.

В середине августа появились данные о резком росте числа тяжелых больных с коронавирусом на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД